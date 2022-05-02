Гаврилов — о «Спартаке» в стыках: они уже были в первой лиге. Выплыли!
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Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможное попадание красно-белых в зону стыковых матчей по итогам розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Спартак» — не соперник «Зениту», мы живем в таком мире. Аршавин имел в виду, что красно-белые из-под коряги вылезают. Пусть поиграют стыки, может, и вылетят! «Зениту» же сейчас ничего не надо. Скорее всего, с «Химками» Семак выпустит молодых ребят, а на матч со «Спартаком» — основной состав. Но и тогда петербуржцы не будут особо напрягаться. А «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле! «Спартак» хотят потопить? Они уже были в Первой лиге. Выплыли!» — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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