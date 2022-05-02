«Ювентус» пытается договориться с «ПСЖ» о трансфере Леандро Паредеса
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Туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно хочет приобрести полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в данный момент стороны не могут договориться по сумме трансфера 27-летнего аргентинца.
Французский клуб оценивает футболиста в € 20 млн, но такая сумма не устраивает итальянскую сторону.
«Ювентус» также не сможет превысить условия нынешнего личного контракта Паредеса. Аргентинец зарабатывает в «ПСЖ» € 7 млн в год. Туринцы не могут предлагать своим игрокам сумму, превышающую эту.
В нынешнем сезоне Леандро Паредес сыграл 22 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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