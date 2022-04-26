«ПСЖ» может продать до восьми игроков в летнее трансферное окно

ФК «ПСЖ» может продать семь или восемь игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe.
По информации источника, в первую очередь парижане хотят расстаться с Юлианом Дракслером, Леандро Паредесом, Тило Керером и Лейвином Курзава.
За Леандро Паредесом следят несколько итальянских клубов, его контракт истекает в 2023 году. «ПСЖ» купил аргентинца у «Зенита» за € 47 млн в 2019 году.
Контракт немецкого защитника Керера действует до 2023 года. Его стоимость варьируется от € 20 до 30 млн. Интерес к нему есть у немецких и английских клубов.
Левый защитник Лейвин Курзава прошлым летом отказался покинуть «ПСЖ». У него остаётся ещё два года по действующему контракту с французской командой. 29-летний футболист сыграл только один матч за «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Защитником интересуются «Лион» и турецкие клубы.
- 26 апреля 2022
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