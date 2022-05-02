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Кавазашвилли: Дзюбе обидно от уменьшения игрового времени? Его песенка спета

Кавазашвилли: Дзюбе обидно от уменьшения игрового времени? Его песенка спета
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о сокращении его игрового времени.

«Дзюба, наверное, не понимает, что его песенка в основном составе спета. Они уже не будут принимать его в качестве основного музыканта. Дзюба как был на уровне развития подростка, так и остался. Он не растёт, не становится мужчиной. Всё это потому, что он слишком самонадеян. Своей самонадеянностью он нанёс ущерб национальной сборной страны. Он бы тогда и в составе «Зенита» играл. Но вместо этого Дзюба сам себе подписал приговор», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Артём Дзюба сыграл за «Зенит» в 25 матчах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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