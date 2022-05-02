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Юрген Клопп: «Вильярреал» сделает всё, чтобы отыграться. Полуфиналы ЛЧ лёгкими не бывают

Юрген Клопп: «Вильярреал» сделает всё, чтобы отыграться. Полуфиналы ЛЧ лёгкими не бывают
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».

«Мы должны постараться победить на выезде. Знаем, что соперник сделает всё, чтобы отыграться. Полуфиналы Лиги чемпионов лёгкими не бывают, и этот — не исключение. Финал, возможно, будет важнее, но сейчас это самый важный матч.

Никогда не знаешь, будет ли у тебя шанс снова сыграть в полуфинале, потому такие возможности надо ценить и относиться к ним со всей ответственностью, и мы подготовимся к матчу наилучшим образом. Мы очень хотели дойти до этой стадии и очень хотим в финал, но если «Вильярреал» обыграет нас со счётом, который выведет их в финал, мы поздравим соперника.

Бобби Фирмино не может бегать. Травма не очень серьёзная, но он испытывает сильную боль из-за небольшого повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включён не будет. Надеемся, что он скоро поправится», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

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