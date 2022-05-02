Главного тренера «Болоньи» Синишу Михайловича выписали из больницы
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович выписан из больницы после месячного курса химиотерапии.
«Сегодня Синиша Михайлович был выписан из больницы Святой Урсулы в хорошем общем состоянии. Вперёд, Мистер, мы с тобой!» — написано в заявлении на официальном сайте ФК «Болонья».
Сербский тренер более месяца проходил курс химиотерапии. Он объявил о своей госпитализации на пресс-конференции. Михайлович, тем не менее, продолжал активно руководить командой по видеосвязи.
«Болонья» провела шесть матчей за время пребывания Михайловича в больнице. Клубу удалось сыграть вничью со счётом 0:0 с лидером Серии А, «Миланом», победить действующего чемпиона, «Интер» (2:1), а также добыть ничейные результаты в играх с «Ромой» (0:0) и «Ювентусом» (1:1).
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