Молодёжная сборная России по футболу отстранена от Евро-2023

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА отстранил молодёжную сборную России по футболу от Евро 2023 года.
«Сборная России не сыграла два своих матча в группе C, которые были запланированы на март, из-за дисквалификации. В эту группу входят Испания, Словакия, Мальта, Литва и Северная Ирландия. Россия не сыграет ни в одном из последующих матчей этого соревнования, и результаты всех предыдущих встреч с участием российской сборной считаются недействительными. Следовательно, группа C будет по-прежнему состоять из пяти команд», — сообщается в пресс-службе УЕФА.
Молодёжная сборная России располагалась на втором месте в своей отборочной группе Евро-2023. После шести сыгранных встреч, молодёжная сборная сумела набрать 15 очков. Лидирует в отборочной группе молодёжная сборная Испании.
- 2 мая 2022
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