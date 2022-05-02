Сборная Португалии заменит сборную России на женском Евро-2022

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение заменить женскую сборную России по футболу в финальной части Евро-2022 на женскую сборную Португалии.

«В дополнение к своему решению от 28 февраля 2022 года отстранить все российские команды и клубы от участия в матчах под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял ряд решений, касающихся последствий этого решения для предстоящих соревнований, чтобы обеспечить их беспрепятственное проведение в безопасной обстановке для всех, кого это касается.

Сборная России не примет участия в группе C финального турнира женского Евро-2022, который пройдёт с 6 по 31 июля в Англии, и будет заменена сборной Португалии, которую сборная России разгромила в плей-офф», — сообщается в пресс-службе организации.