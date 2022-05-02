Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неманья Матич провёл последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Неманья Матич провёл последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич провёл последний матч за «красных дьяволов» на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

Матич вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» и был заменён на 71-й минуте встречи. Сербский футболист после замены пожал руку тренерам и работникам стадиона. Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Матич покинет английский клуб.

Напомним, Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне 33-летний сербский полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги и отдал 4 результативные передачи. С 2008 по 2019 год Матич вызывался в национальную команду Сербии.

7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу 7 больших проблем «Манчестер Юнайтед», которые предстоит решить Эрику тен Хагу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022