Неманья Матич провёл последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич провёл последний матч за «красных дьяволов» на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

Матич вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» и был заменён на 71-й минуте встречи. Сербский футболист после замены пожал руку тренерам и работникам стадиона. Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Матич покинет английский клуб.

Напомним, Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне 33-летний сербский полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги и отдал 4 результативные передачи. С 2008 по 2019 год Матич вызывался в национальную команду Сербии.