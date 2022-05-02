Неманья Матич провёл последний матч за «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич провёл последний матч за «красных дьяволов» на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».
Матич вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» и был заменён на 71-й минуте встречи. Сербский футболист после замены пожал руку тренерам и работникам стадиона. Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Матич покинет английский клуб.
Напомним, Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» в 2017 году. В нынешнем сезоне 33-летний сербский полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги и отдал 4 результативные передачи. С 2008 по 2019 год Матич вызывался в национальную команду Сербии.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
00:20
-
00:15
- 2 мая 2022
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:38
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:10
-
22:47
-
22:45
-
22:40
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:21
-
21:49
-
21:49
-
21:42
-
21:39
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:58
-
20:53
-
20:52
-
20:49
-
20:48
-
20:38
-
20:28
-
20:25
-
20:17
Партнерский контент