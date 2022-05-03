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«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в матче Примеры

«Хетафе» и «Бетис» сыграли вничью в матче Примеры
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В матче 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Адриан Кордеро Вега показал две жёлтые карточки в этом матче. Одно предупреждение получил защитник «Хетафе» Стефан Митрович. Ещё одну жёлтую карточку получил нападающий «Бетиса» Айтор Руибаль.

«Бетис» в 34 матчах набрал 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Хетафе» (36) — на 15-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (81). В тройку лидеров также входят «Барселона» (66) и «Севилья» (64). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико» (61).

Испания - Примера. 34-й тур
02 мая 2022, понедельник. 22:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Комментарии
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