«Атлетико» заявил, что не будет устраивать чемпионский коридор мадридскому «Реалу»

Мадридский «Атлетико» подтвердил, что футболисты команды не будут отдавать дань уважения игрокам столичного «Реала» за досрочную победу в чемпионате Испании перед очной встречей.
«Некоторые хотят превратить то, что было рождено как жест признания чемпиона, в публичную дань, пропитанную ароматом унижения, которую должны заплатить его соперники.
Ни при каких обстоятельствах «Атлетико» не будет участвовать в этой попытке издевательства, в которой полностью забыты истинные ценности спорта и поощряется напряжённость и конфронтация между болельщиками», — приводит заявление «Атлетико» испанское агентство EFE.
В субботу, 30 апреля, мадридский «Реал» разгромил дома «Эспаньол» (4:0) и досрочно выиграл испанскую Примеру. В следующем туре команда Карло Анчелотти в воскресенье, 8 мая, сыграет на выезде с мадридским «Атлетико».
Игроки и фанаты «Реала» вместе отпраздновали победу в Ла Лиге:
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