Главный тренер «Лейпцига» Тедеско: выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 32-го тура чемпионата Германии от мёхенгладбахской «Боруссии» (1:3).



«В первом тайме у нас не было ничего из того, что нужно для такой игры. Это был тяжёлый первый тайм для нас. Два игрока получили жёлтые карточки относительно рано, и нам пришлось реагировать на это, потому что был риск удаления. У нас осталось две игры в чемпионате. Мы выложимся по полной и постараемся выиграть их. К сожалению, выход в Лигу чемпионов уже не в наших руках. Так что нам просто нужно посмотреть, как всё обернется в конце», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.



Отметим, что поражение «РБ Лейпциг» в матче с «Боруссией Мёнхенгладбах» стало для подопечных Доменико Тедеско вторым подряд в Бундеслиге.



После 32 туров «РБ Лейпциг» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 54 очка. «Боруссия Мёнхенгладбах» (41) – на десятом месте.