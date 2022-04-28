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«Вест Хэм» — «Айнтрахт». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Лейпциг» — «Рейнджерс», «Вест Хэм» — «Айнтрахт», онлайн, 28 апреля 2022 — прямая трансляция матчей 1/2 финала ЛЕ

Тедеско на пути к первому трофею в карьере. До победы в Лиге Европы — всего два шага. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Лига Европы. Онлайн
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Но «РБ Лейпциг» ещё ни разу в этом сезоне не побеждал в плей-офф турнира на своём поле.

Привет, друзья! Завершились первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов, и теперь настало время для Лиги Европы. За второй по значимости клубный трофей континента бьются четыре команды. Полуфинальные матчи состоятся сегодня, 28 апреля, и начнутся в 22:00 мск.

«РБ Лейпциг», с которым работает экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, примет на своём поле «Рейнджерс». Немецкий клуб в ходе плей-офф выбил из турнира «Реал Сосьедад» и «Аталанту», а шотландцы справились с дортмундской «Боруссией», «Црвеной Звездой» и «Брагой».

В параллельном матче «Айнтрахт» встретится на выезде с «Вест Хэмом». Клуб из Франкфурта в предыдущем раунде обставил саму «Барселону», английская команда уверенно прошла «Лион», а перед этим одолела «Севилью».

Приблизится ли Тедеско к финалу после первого матча и кто победит в англо-немецком противостоянии? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашей трансляции. Присоединяйтесь!

📺 Где смотреть полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций
Live Кирилл Закатченко

👇 Давайте освежим в памяти четвертьфинальную зарубу «Лейпцига» с «Аталантой». По её итогам команда Алексея Миранчука покинула турнир.

Миранчук вышел спасать «Аталанту», но пропал. Тедеско всё ближе к финалу Лиги Европы! Миранчук вышел спасать «Аталанту», но пропал. Тедеско всё ближе к финалу Лиги Европы!
11:30 Кирилл Закатченко

📺 Где смотреть полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций

Не забываем, что сегодня ещё пройдут полуфиналы Лиги конференций. Пара «Лестер» — «Рома» выглядит очень интригующе. Самая подробная текстовая онлайн-трансляция — на «Чемпионате».

22:00. 🇩🇪 «РБ Лейпциг» — 🇬🇧 «Рейнджерс». (Матч Футбол 2). Начало эфира — в 21:45.

22:00. 🇬🇧 «Вест Хэм» — 🇩🇪 «Айнтрахт» (Матч Футбол 1). Начало эфира — в 21:45.

22:00. 🇬🇧 «Лестер» — 🇮🇹 «Рома» (Матч ТВ). Начало эфира — в 21:45.

22:00. 🇳🇱 «Фейенорд» — 🇫🇷 «Марсель». (Матч Футбол 3) Начало эфира — в 21:45.

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