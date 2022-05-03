«Барселона» следит за ситуацией вокруг Невеша, игрок не прочь перейти в стан каталонцев

Испанская «Барселона» интересуется хавбеком «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает sport.es.
Источник сообщает, что игрок хочет покинуть свой клуб ближайшим летом. Главными претендентами на Невеша являются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», однако сам португалец мечтает выступать за «Барселону», что может упростить процедуру его трансфера в каталонский клуб.
В пользу испанцев также играет тот факт, что представителем Невеша является португальский агент Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с руководством каталонцев.
По сведениям источника, «Вулверхэмптон» хочет выручить за своего полузащитника €120 млн.
В текущем сезоне АПЛ 25-летний Рубен Невеш провёл за клуб 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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