«Барселона» следит за ситуацией вокруг Невеша, игрок не прочь перейти в стан каталонцев

Испанская «Барселона» интересуется хавбеком «Вулверхэмптона» Рубеном Невешем, сообщает sport.es.

Источник сообщает, что игрок хочет покинуть свой клуб ближайшим летом. Главными претендентами на Невеша являются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», однако сам португалец мечтает выступать за «Барселону», что может упростить процедуру его трансфера в каталонский клуб.

В пользу испанцев также играет тот факт, что представителем Невеша является португальский агент Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с руководством каталонцев.

По сведениям источника, «Вулверхэмптон» хочет выручить за своего полузащитника €120 млн.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний Рубен Невеш провёл за клуб 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.