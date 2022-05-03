Клопп — о травме Фирмино: Роберто не может бегать
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о степени серьёзности травмы бразильского нападающего Роберто Фирмино.
«Состояние Фирмино? Он не может бегать. Травма не очень серьёзная, но он испытывает сильную боль из-за небольшого повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включён не будет. Надеемся, что скоро он поправится», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Ранее из-за травмы стопы Фирмино пропустил игры с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 38 млн.
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