Клопп — о травме Фирмино: Роберто не может бегать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о степени серьёзности травмы бразильского нападающего Роберто Фирмино.



«Состояние Фирмино? Он не может бегать. Травма не очень серьёзная, но он испытывает сильную боль из-за небольшого повреждения средней кости стопы. Он полетит с нами, но в заявку включён не будет. Надеемся, что скоро он поправится», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.



Ранее из-за травмы стопы Фирмино пропустил игры с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» в рамках английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне 30-летний Фирмино провёл за «Ливерпуль» 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 38 млн.

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