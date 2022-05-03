«Норвич Сити» установил ценник за Ааронса, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал»

«Норвич Сити», который досрочно вылетел из английской Премьер-лиги, готов расстаться со своим защитником Максимилианом Ааронсом за € 25 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 22-летним футболистом молодёжной сборной Англии интересуются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». «Норвич» готов рассмотреть предложения по трансферу игрока. Соглашение между Ааронсом и «Норвичем» истекает в 2024 году.

В нынешнем сезоне Ааронс в 30 матчах чемпионата Англии отметился одной результативной передачей. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 22 млн.



Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» также интересуются нападающим «Эвертона» Ришарлисоном. «Ириски» готовы продать бразильского футболиста за сумму, превышающую € 60 млн.