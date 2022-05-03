Лондонский «Арсенал» предложит за форварда «Интера» Мартинеса € 60 млн

Лондонский «Арсенал» возобновил интерес к нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу и готов предложить за аргентинского футболиста € 60 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 24-летним игроком активно интересуется «Манчестер Юнайтед» и готов предложить в сделку по его переходу в команду форварда Антони Марсьяля, в настоящий момент играющего на правах аренды в испанской «Севилье».

Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий в 45 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Соглашение между Мартинесом и «Интером» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии:

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