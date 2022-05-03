Фердинанд: если Роналду не будет играть, «Манчестер Юнайтед» окажется на 15-16 месте в АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд резко ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из английского клуба.
«Глупо задавать такие вопросы. Если вы задаёте такие вопросы, значит, вы не следили за тем, что происходило в течение сезона. У вас шоры на глазах. Если Криштиану Роналду не будет играть, «Манчестер Юнайтед» окажется где-то на 15-16 месте в АПЛ. Может, и ниже. Вопрос должен заключаться не в том, уйдёт ли Роналду, потому что на это нет никаких шансов, а в том, как он интегрируется в команду тен Хага. Я буду потрясён, если тен Хаг придёт и скажет, что не может работать с Роналду», — приводит слова Фердинанда Manchester Evening News.
В текущем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.
- 3 мая 2022
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