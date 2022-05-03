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Едвай — о переходе в «Локо»: хочу стать частью большого проекта, который создаёт клуб

Едвай — о переходе в «Локо»: хочу стать частью большого проекта, который создаёт клуб
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

«Для меня это был новый вызов. В Германии я провёл практически семь лет, и мне хотелось выйти из-зоны комфорта, попробовать что-то интересное. Прошлым летом мне поступило пару предложений и вариант с «Локомотивом» больше всего соответствовал моим желаниям. Плюс всё, что я слышал о России и футболе в вашей стране на тот момент, мне было симпатично.

«Локомотив» — один из крупнейших клубов России, и меня заинтересовало это предложение. Считаю, что сделал правильный выбор. Хочу стать частью большого проекта, который клуб создаёт в ближайшие несколько лет. Думаю, мы делаем правильные шаги на пути к этой цели», — рассказал Едвай в эфире «Матч Премьер».

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