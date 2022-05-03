Гасилин: «Спартак» должен навязывать борьбу за чемпионство в следующем сезоне

Бывший российский нападающий Алексей Гасилин считает, что московский «Спартак» может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство России в следующем сезоне.

«Главный конкурент «Зенита» в следующем сезоне? Хочется сказать, что «Спартак». Потому что есть возможности, есть большая фанатская база. «Спартак» должен навязывать конкуренцию «Зениту», но как они сейчас играют этот чемпионат — просто отвратительно», — рассказал Гасилин в эфире телеканала «Матч Премьер».



26-летний Гасилин является воспитанником «Зенита». Структуру клуба он покинул в 2016 году, но с августа 2019 по июнь 2020 года выступал за вторую команду петербуржцев на правах аренды. Последним клубом Гасилина был «Ленинградец». Гасилин завершил карьеру из-за травм и ушёл в блогерский футбол, однако не исключил, что может её возобновить.