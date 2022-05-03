Тин Едвай рассказал о задачах «Локомотива» на конец сезона

Защитник «Локомотива» Тин Едвай озвучил задачи команды на оставшуюся часть сезона.

«Задача на конец сезона? Выиграть все оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге. Если мы одержим победы в этих встречах, то получим возможность оказаться там, где хотим. Понятно, что это будет непросто. Сейчас игра с «Краснодаром», потом — с «Рубином». Думаю, эта неделя будет решающей в плане того, на каком месте мы закончим сезон, а мы хотим закончить его как можно выше. Понятно, что самый главный соперник для нас — мы сами», — рассказал Едвай в эфире телеканала «Матч Премьер».

26-летний Едвай перешёл в «Локомотив» в прошлое летнее трансферное окно из леверкузенского «Байера». В 23 матчах нынешнего сезона на счету защитника забитый мяч.