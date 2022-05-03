Советник Леонида Федуна Камоцци процитировал Манделу, комментируя решение УЕФА

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой УЕФА.



«Отвечу на решение УЕФА цитатой Манделы: «Cпорт может вcелить надежду туда, где когда-то было только отчаяние. Это более могущеcтвенная вещь, чем правительcтво cтран и гоcударcтв. Он cмеётcя в лицо вcем видам диcкриминации», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023.

В заявлении УЕФА сообщается, что в таблице коэффициентов России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские команды набрали за последние пять лет. Это означает, что за сезон-2022/2023 Россия получит 4,333 балла. Столько баллов российские клубы набрали в сезоне-2020/2021. При этом за сезон-2017/2018 Россия потеряет 12,600 балла.