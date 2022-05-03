Оливер Кан: Мюллер носит герб «Баварии» в сердце, он абсолютный образец для подражания
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Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал продление контракта с нападающим Томасом Мюллером до 2024 года.
«Томас Мюллер — тот человек, который носит герб нашего клуба в своём сердце. Он является абсолютным образцом для подражания. Преемственность всегда характеризовала «Баварию», поэтому мы рады, что смогли продлить контракт с этим важным футболистом. Он тот, кто берёт на себя инициативу, и он важный человек в раздевалке команды с присущим только ему стилем», — приводит слова Кана пресс-служба мюнхенской «Баварии».
Томас Мюллер является воспитанником «Баварии». На счету 32-летнего немецкого полузащитника 624 матча за мюнхенскую «Баварию», 226 голов и 242 результативные передачи.
Новость по теме«Бавария» объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером
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