Ромелу Лукаку не собирается переходить в «Милан»
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Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, которым интересуется «Милан», не собирается продолжать карьеру в итальянском клубе. Об этом сообщает Evening Standard.
Ранее сообщалось, что 28-летний Лукаку предпочитает остаться в английском клубе, но хочет пользоваться доверием тренерского штаба.
Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт бельгийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 23 матчах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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