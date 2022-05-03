Роднина — об отстранении клубов РПЛ от еврокубков: теперь не опозорятся в следующем сезоне

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отстранении российских команд от еврокубков на сезон-2022/2023.
«Я уже давно высказала свою позицию насчёт исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идёт планомерное исключение, а самое главное — спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.
Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.
В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентоспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
Ранее УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.
- 3 мая 2022
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