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Гендиректор «Зенита»: УЕФА присудил себе техническое поражение

Гендиректор «Зенита»: УЕФА присудил себе техническое поражение
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение УЕФА отстранить российские футбольные команды от международных соревнований следующего сезона.

«Я считаю, что УЕФА присудил себе техническое поражение. Футбольная, спортивная дипломатия должна объединять страны, а не наоборот. Кого они наказали этим решением? Себя? Миллионы наших российских футбольных болельщиков? Я поддерживаю решение РФС обжаловать действия УЕФА в CAS. «Зенит» преодолеет всё в любом случае. У нас всё будет хорошо!» — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, вчера, 2 мая, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро – 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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