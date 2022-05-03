«Химки» считают, что клуб не должны наказывать закрытием трибун за заход Габулова к судьям
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном наказании клуба за заход генерального директора клуба Владимира Габулова в комнату судей после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Думаю, если и есть нарушение регламента или ещё что-то, от этого не должны страдать болельщики, тем более в последнем туре. Если и будет какое-то разбирательство, это не повод штрафовать клуб, болельщиков «Химок», «Спартака», тем более в последнем туре сезона!» — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось о том, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе.
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