«Химки» считают, что клуб не должны наказывать закрытием трибун за заход Габулова к судьям

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном наказании клуба за заход генерального директора клуба Владимира Габулова в комнату судей после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Думаю, если и есть нарушение регламента или ещё что-то, от этого не должны страдать болельщики, тем более в последнем туре. Если и будет какое-то разбирательство, это не повод штрафовать клуб, болельщиков «Химок», «Спартака», тем более в последнем туре сезона!» — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось о том, что «Химки» рискуют провести домашний матч со «Спартаком» в рамках 30-го тура без зрителей, либо на нейтральном стадионе.