«Вильярреал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 3 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.
Команды объявили стартовые составы:
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Эступиньян, Коклен, Парехо, Капу, Ло Чельсо, Диа, Жерар Морено.
Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Алькасер, Чуквезе, Тригерос, Пенья, Манди, Гомес, Педраса, Орье.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Салах, Мане, Жота.
Запасные: Келлехер, Гомес, Матип, Цимикас, Милнер, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Эллиотт, Минамино, Диас, Ориги.
Игру обслужит нидерландская бригада арбитров, которую возглавит Данни Маккели. Помогать ему будут Ян де Врис и Хессел Стегстра. Рефери VAR — Пол ван Букель.
Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0.
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