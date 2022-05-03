Клопп высказался о важности предстоящей игры с «Вильярреалом» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о значении предстоящего ответного матча в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом».
Что бы ни происходило вокруг, хорошее или плохое, полуфинал Лиги чемпионов — это самая важная игра, которую вы можете сыграть сейчас — позвольте мне сказать, вторая по важности игра, которую мы можем сыграть, может быть, финал важнее. Но на данный момент это самая важная игра, которую мы можем сыграть, и поэтому, что бы ни случилось за последние несколько недель, за следующие несколько недель, это неважно.
У нас в команде ничто не воспринимается как должное, вам нужна удача в такие моменты, всё такое, поэтому вам лучше относиться к этому внимательно и быть готовым — но мы это сделаем. Мы будем готовы. Мы очень хотели быть там, где мы есть, и мы хотим выйти в финал. А между тем, 95 или кто знает, сколько минут играть. Я с нетерпением жду этого», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 3 мая 2022
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