«Жёлтая субмарина» торпедировала «Ливерпуль». Линекер — о первом тайме матча 1/2 финала ЛЧ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о первом тайме в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль».



«Невероятно. «Жёлтая субмарина» торпедировала «Ливерпуль» в первом тайме», — написал Линекер в соцсетях.



В данный момент в матче идёт второй тайм. Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Испанцы ведут со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.



Игру обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Ян де Врис и Хессел Стегстра. За VAR отвечает Пол ван Букель.



Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния «Реал» — «Манчестер Сити».