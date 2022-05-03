«Вильярреал» — «Ливерпуль»: гости сократили отставание благодаря голу Фабиньо

Сегодня, 3 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» встречается с «Ливерпулем». Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.

На 62-й минуте игры «Ливерпуль» открыл счёт своим голам в ответном полуфинальном матче. Автором забитого мяча стал Фабиньо, который сильным и хлёстким ударом «прошил» голкипера «Вильярреала». Счёт — 2:1 в пользу испанцев.

Игру обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Ян де Врис и Хессел Стегстра. За VAR отвечает Пол ван Букель.



Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния «Реал» — «Манчестер Сити».