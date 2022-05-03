У Фабиньо первый гол за «Ливерпуль» в ЛЧ. До этого бразилец забивал за «Монако» в 2017-м

Сегодня, 3 мая, полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо отметился взятием ворот в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Вильярреалом». Бразилец забил на 62-й минуте после передачи Мохамеда Салаха.



Данный мяч стал первым для Фабиньо в составе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. В последний раз полузащитник забивал в турнире в 2017 году, когда играл за «Монако».



В данный момент в матче заканчивается второй тайм. Игра проходит на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Англичане ведут со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча.



Игру обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Ян де Врис и Хессел Стегстра. За VAR отвечает Пол ван Букель.



Напомним, в первом полуфинальном матче «Ливерпуль» у себя дома обыграл «Вильярреал» со счётом 2:0. Победитель этой пары встретится в финале Лиги чемпионов с победителем противостояния «Реал» — «Манчестер Сити».