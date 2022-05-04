Каспер Шмейхель: «Лестер» стремится выиграть все турниры, в которых принимает участие

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги конференций с «Ромой». Он состоится 5 мая. Начало — в 22:00 мск.



«Лестер» стремится к тому, чтобы выиграть все турниры, в которых принимает участие. Лига конференций не является исключением. Это еврокубковое соревнование, важен каждый трофей, каждое состязание, которое ты можешь выиграть. Я играю в футбол не для того, чтобы завершать турнир четвёртым, пятым или шестым, а для того, чтобы завоёвывать трофеи. Это те моменты, о которых болельщики и игроки будут вспоминать, когда карьера закончится.



«Рома» очень хорошо организована и подготовлена, но другого я и не ожидал от команды под руководством Жозе Моуринью. Это опасный соперник. Вероятно, они были счастливы, что первый матч завершился ничьей и они могут решить исход противостояния на своем стадионе. Честно говоря, мы больше сосредоточены на себе, чем на сопернике», — цитирует Шмейхеля BBC Sport.

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