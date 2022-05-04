Полузащитник «Пари Сен-Жермен» может стать одноклубником Лунёва и Азмуна

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Эрик Жуниор Дина Эбимбе может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован «Байер», сообщает RMC Sport.



По информации источника, немецкий клуб пытался подписать хавбека во время зимнего трансферного окна, но потерпел неудачу. Летом «фармацевты» предпримут новую попытку купить Эбимбе. Сам футболист хочет покинуть «ПСЖ».



Хавбек является воспитанником парижского клуба. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.



В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 Эбимбе сыграл в 10 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



Отметим, что за «Байер» выступают два экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» — вратарь Андрей Лунёв и нападающий Сердар Азмун.

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