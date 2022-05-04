Мостовой: причина блеклого «Локо» в тех, кто за год поменял больше людей, чем в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча перенесённого 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал «Локомотив» и одержал победу со счётом 1:0.

«Была довольно сумбурная, равная игра. Блеклая игра «Локо» началась ещё тогда, когда пришли люди, перевернувшие команду: оттуда всё и происходит. Они за год людей поменяли больше, чем «Спартак. У «Краснодара» ребятам надо прогрессировать с каждым матчем: у них появляется шанс, и они стараются себя показать. У «Локомотива» мы не знаем, что с настроем легионеров. Может, половина сидит и думает: «Ёлки-палки, когда мы уже уедем?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.