Моуринью пошутил о своём увольнении из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, выступая на пресс-конференции перед ответным матчем 1/2 финала Лиги конференций с «Лестером», пошутил про своё увольнение из «Тоттенхэма» в прошлом сезоне.
«Единственный матч, который я ещё не выиграл, это следующий. Я всегда хочу выиграть следующий матч. Если следующим матчем будет полуфинал, то тем более, так как победа в полуфинале даёт тебе право выйти в финал. Если тебя до него не уволят», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Действующее соглашение португальского наставника с клубом рассчитано до 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Интер», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Из последнего специалист был уволен в прошлом сезоне за неделю до финала Кубка Англии, в котором «шпоры» уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
- 4 мая 2022
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