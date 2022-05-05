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Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству финалов

Анчелотти установил рекорд Лиги чемпионов по количеству финалов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сыграет в финале Лиги чемпионов в пятый раз.

Ранее 62-летний итальянский специалист добирался до этой стадии в 2003, 2005, 2007 году с «Миланом» и в 2014 году с «Реалом». Только в одном из них команда Анчелотти потерпела поражение. Это произошло в 2005 году, когда «Милан» уступил «Ливерпулю» по пенальти.

В списке за Анчелотти идут Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи и Юрген Клопп, у которых по четыре выхода в финал.

Напомним, по сумме двух полуфинальных матчей «Реал» обыграл английский «Манчестер Сити» (3:4, 3:1) в текущем сезоне ЛЧ. В финале «сливочные» сыграют с «Ливерпулем». Главный матч состоится на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция) 28 мая.

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