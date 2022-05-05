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«Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета «горожан» из Лиги чемпионов

«Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета «горожан» из Лиги чемпионов
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«Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета англичан в полуфинале Лиги чемпионов.

«Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у «Манчестер Сити», — написано в сообщении «Спартака» в англоязычном «Твиттере».

«Спартак» и «Манчестер Сити» ни разу в карьере не выигрывали Лигу чемпионов. Лучшим достижением «Спартака» на этой стадии был выход в полуфинал турнира в сезоне 1990/1991. «Манчестер Сити», в свою очередь, доходил до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне, где уступил «Челси» со счётом 0:1.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Реалу». Первый матч завершился победой «горожан» со счётом 4:3. В ответном матче «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира.

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