Дэвид Мойес: у «Вест Хэма» и «Айнтрахта» одинаковые шансы на выход в финал Лиги Европы
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча полуфинальной стадии Лиги Европы с «Айнтрахтом». Он состоится сегодня, 5 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Ничего нового об «Айнтрахте» по первому матчу я не узнал. Я изначально понимал, в какой футбол они играют. Думаю, что команды были равны. Возможно, в предстоящем матче мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них», — цитирует Дэвида Мойеса пресс-служба УЕФА.
Напомним, 28 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Вест Хэмом» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, сильнее оказались гости — 2:1.
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