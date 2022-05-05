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Отец Агаларова: у сына есть качества, чтобы играть в АПЛ. Должны быть максимальные цели

Отец Агаларова: у сына есть качества, чтобы играть в АПЛ. Должны быть максимальные цели
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Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов поделился мнением о возможном попадании сына в английскую Премьер-лигу.

«Наверное, Шамиль Газизов знает, что говорит. Я был нацелен на то, чтобы Гамид не думал ни о каких вариантах. А в первую очередь был сконцентрирован на сборах, матчах. Способен ли Гамид заиграть в АПЛ или другой европейской лиге? Есть качества, а способен или нет — надо смотреть. Я не раскрою секрет, сказав, что молодые футболисты всегда мечтают играть в чемпионате хорошего уровня. Это нормально, всегда должны быть максимальные цели», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гамид Агаларов в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги является лучшим бомбардиром. У него 18 забитых голов.

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