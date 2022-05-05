Гендиректор «Зенита» поговорил с Дзюбой на тренировке команды

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев приехал на тренировку сине-бело-голубых. Перед началом занятия функционер переговорил с нападающим команды Артёмом Дзюбой, об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После начала разминки Александр Медведев также общался с Сергеем Семаком.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.