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Гендиректор «Зенита» поговорил с Дзюбой на тренировке команды

Гендиректор «Зенита» поговорил с Дзюбой на тренировке команды
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев приехал на тренировку сине-бело-голубых. Перед началом занятия функционер переговорил с нападающим команды Артёмом Дзюбой, об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После начала разминки Александр Медведев также общался с Сергеем Семаком.

Напомним, «Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

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