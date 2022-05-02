«Зенит» кардинально изменился с первого золота Семака. Что стало с чемпионами 2019 года?

«Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл золото РПЛ под руководством Сергея Семака. Чемпион у нас всё тот же, но как же изменилась петербургская команда за эти годы! Сегодняшний «Зенит» почти полностью отличается от самого себя образца сезона-2018/2019 как по составу, так и по стилю игры. Давайте вспомним, кто в первом «золотом» чемпионате Семака-тренера провёл на поле больше всего минут и где сейчас эти футболисты. Заодно проанализируем, на каких позициях сине-бело-голубые стали сильнее.

Андрей Лунёв

В том сезоне Лунёв принял участие почти во всех матчах РПЛ (29 игр в основе, 2610 минут) и оставался в «Зените» до лета 2021-го. Потом не договорился о продлении контракта, уехал на правах свободного агента в «Байер».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Возможно, сделал ошибку, так как сидит в глухом запасе немецкой команды: в нынешнем сезоне вышел на поле только однажды. «Зенит» тоже не смог найти вратаря сильнее Лунёва: игру и Станислава Крицюка, и Михаила Кержакова вряд ли кто-то назовёт безупречной.

Игорь Смольников

Правый фланг обороны «Зенита» тогда, как правило, закрывал Смольников (23 матча, 1845 минут). Игорь был в команде до лета 2020-го. Потом, как и Лунёв, уехал из Санкт-Петербурга, не договорившись о новом контракте. Собирался выступать за «Краснодар» как минимум два года, а отыграл лишь сезон, и теперь борется за выживание с «Арсеналом». В «Зените» же эта позиция осталась российской: справа в обороне выходят игроки сборной – Вячеслав Караваев или Алексей Сутормин.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Бранислав Иванович

Серб был капитаном и настоящим лидером «золотой» команды 2019-го (28 матчей, 2520 минут). Иванович продолжал выступать за петербургский клуб до лета 2020-го, а после этого получил статус свободного агента и один сезон отыграл в АПЛ за «Вест Бромвич». Последний год Бано без клуба: по-видимому, завершил карьеру, хотя планировал ещё «попылить». На замену Ивановичу «Зенит» подписал Деяна Ловрена. Кажется, что надёжнее от этой рокировки оборона сине-бело-голубых не стала.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Луиш Нету

В первом чемпионском сезоне Семака португалец сыграл 13 матчей, причём все в основе (1168 минут). Зимой 2019-го пришёл Ярослав Ракицкий и прочно занял место напарника Ивановича (12 матчей, 1080 минут). А Нету летом того года вернулся домой свободным агентом. Подписал контракт со «Спортингом»: стал с ним чемпионом и играет за лиссабонцев до сих пор. Ракицкий был в «Зените» до февраля 2022-го. С его уходом команда потеряла качественный первый пас. Варианты для замены украинца – Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип или идеальный универсал Дуглас Сантос.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Юрий Жирков

После ЧМ-2018 Жирков долго восстанавливался от повреждения, но, вернувшись, закрыл в команде проблемную позицию левого защитника (12 матчей, все в основе – 1073 минуты). С Юрием «Зенит» Семака выиграл первые три чемпионства, а затем защитник полгода оставался без клуба и лечил новую травму, пока в январе 2022-го не подписал контракт с «Химками».

На левом фланге обороны уже давно безальтернативный первый номер – Дуглас Сантос. Один из сильнейших легионеров РПЛ.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Роберт Мак

Мака во многих матчах того «Зенита» можно было увидеть на правом фланге полузащиты (21 матч, 1358 минут). Впрочем, надолго в составе команды Семака словак не задержался. В январе 2020-го его отпустили в «Коньяспор» свободным агентом. Сейчас же Роберт в «Ференцвароше» у Станислава Черчесова, недавно завоевал чемпионство. В «Зените» же на его позиции есть Малком. Объективно игрок совсем другого уровня. Хотя и бразилец из-за травм раскрылся в России далеко не сразу.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Леандро Паредес

Аргентинский центрхав провёл в «Зените» Семака лишь полсезона (15 матчей, все в основе – 1306 минут). В январе 2019-го на его место взяли нового опорника, обладающего совсем иными характеристиками – Вильмара Барриоса (10 матчей, 896 минут). Паредес был продан в «ПСЖ» за € 40 млн плюс € 8 млн бонусами. Вопреки прогнозам скептиков, нашёл себя в топ-клубе Франции, брал титулы и доходил до финала Лиги чемпионов. Барриос же по-прежнему остаётся ключевой фигурой у «Зенита».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Далер Кузяев

Кузяев поразительно стабилен: был среди основных игроков «Зенита» в сезоне-2018/2019 (18 матчей, 1408 минут), остаётся таковым и сегодня. Хотя Далера уже могло не быть в петербургском клубе. Полузащитник мечтал о выступлении в топ-лигах и летом 2020-го, став свободным агентом, готовился к отъезду в Европу. Однако ничего подходящего не нашёл и подписал новый контракт с петербургским клубом. В команде Семака универсал играет и в центре, и на флангах обороны и полузащиты.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Александр Ерохин

Ерохин в первом чемпионском сезоне тоже довольно часто появлялся в основе «Зенита» (16 матчей, 1155 минут). Александр до сих пор в команде, никуда не порывался уйти и договаривался о продлении контракта. Вот только теперь атакующий полузащитник превратился, скорее, в суперзапасного: стабильно отмечается результативными действиями, выходя на замены.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат

В центре поля у сине-бело-голубых рулят бразильцы, и выиграть конкуренцию у Вендела или Клаудиньо, конечно, невероятно сложно.

Себастьян Дриусси

Семак ставил Дриусси и нападающим, и вингером – аргентинец играл постоянно (27 матчей, 1849 минут). Но после прихода зимой 2019-го Сердара Азмуна (12 матчей, 1021 минута) и образования связки иранца с Дзюбой аргентинец волею тренера превратился в левого полузащитника. Желание вернуться к роли форварда стало одной из причин ухода Себы летом 2021-го. Он отправился в МЛС, подписав контракт с «Остином», и в этом сезоне возглавляет список снайперов лиги – забил семь мячей в девяти играх. «Зенит» взял на место аргентинца Клаудиньо: согласитесь, удачная замена.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат

Артём Дзюба

В первых трёх «золотых» сезонах в игре «Зенита» многое было построено на Дзюбе. И даже «сухая» серия с октября 2018-го по апрель 2019-го не повлияла на доверие к форварду со стороны Семака – Артём играл постоянно (27 матчей, 2360 минут). Однако в последний год петербургская команда стала всё заметнее меняться стилистически и всё меньше зависеть от Дзюбы. Экс-капитана сборной России почти в каждом туре меняют либо оставляют на скамейке и выпускают на замену. В основе закрепились Юри Алберто и Иван Сергеев. Артёму будет непросто выиграть у них конкуренцию.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Интересно, сколько игроков из сегодняшнего состава сине-бело-голубых останется в петербургской команде через четыре года? Кажется, только сам Семак – единственный человек, без которого не представить «Зенит».