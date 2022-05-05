Жерар Пике не поможет «Барселоне» в матче с «Бетисом»
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике не примет участия в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу с «Бетисом», сообщает пресс-служба клуба.
Защитник «Барселоны» получил травму в матче 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (2:1). Жерар Пике перенес обострение тединопатии, которая по ходу всего сезона беспокоила футболиста. Она затрагивает длинную приводящую мышцу его левого бедра. Точные сроки возвращения игрока в общую группу пока не сообщаются.
Встреча «Барселоны» с «Бетисом» состоится в субботу, 7 мая. Она запланирована на 22:00 мск. Игра пройдёт на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье. «Барселона» набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Бетис» (58) – на пятой позиции.
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