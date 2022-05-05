«Бавария» презентовала домашнюю форму на следующий сезон. Фото

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте презентовала домашнюю форму на следующий сезон.

Фото: Официальный сайт «Баварии»

«Классические клубные цвета сочетаются с современной полосатой концепцией. Белые полоски придают свежий вид классической красной рубашке, а белые края воротника и рукавов дополняют этот дизайнерский ход.

Кроме того, в ознаменование десятого подряд чемпионства «Баварии» на груди формы будет расположен специальный значок «Серийные чемпионы». Этот уникальный отпечаток делает майку единственным в своем роде напоминанием об исторической серии титулов», — сообщает пресс-служба мюнхенской «Баварии».

Фото: Официальный сайт «Баварии»

Напомним, после 32 сыгранных матчей «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2021/2022, набрав 75 очков. Мюнхенцы в прошлом туре досрочно стали чемпионами Германии.



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