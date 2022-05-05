Аллегри: Анчелотти не считался модным тренером. Тенденции преходящи, а классика остаётся

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о работе наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти.



«Карло не считался модным тренером, но тенденции приходят и уходят, а классика остаётся. Это была замечательная игра. «Реал» доказал, что матчи не заканчиваются до самого финального свистка. Характер и индивидуальность имеют значение, как техника и физическая сила», — цитирует Аллегри Football Italia.



По ходу ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0, но пропустил на 90-й и 91-й минуте, и игра перешла в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и установил окончательный результат матча. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.

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