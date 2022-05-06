Деян Ловрен пожелал «Ливерпулю» удачи в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен, который сейчас выступает за «Зенит», пожелал мерсисайдцам удачи в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Напомним, в решающем матче английская команда встретится с мадридским «Реалом».

«Если Мо Салах чего-то хочет, то получает это. Удачи в финале, «Ливерпуль», — написал Ловрен в своём «твиттере».

Напомним, финальная игра нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально решающий матч должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако УЕФА ввёл санкции в адрес России и перенёс финал ЛЧ.

В 2018 году «Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды из Мадрида.

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