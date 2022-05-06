Le Parisien: Мбаппе согласился продлить контракт с «ПСЖ». Зарплата — € 50 млн в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе дал принципиальное согласие на продление контракта с клубом, информирует Get French Football News со ссылкой на Le Parisien.
Согласно сведениям источника, зарплата Мбаппе по новому контракту с «ПСЖ» может составить € 50 млн в год. Кроме того, Килиан получит € 100 млн в качестве подписного бонуса. Соглашение форварда с парижанами будет рассчитано на два года с возможностью пролонгации ещё на год.
Ранее сообщалось, что семья нападающего Килиана Мбаппе отправится в столицу Испании для проведения переговоров с руководством мадридского «Реала». Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года, после чего футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах за «ПСЖ». 23-летний форвард забил 35 голов и отдал 19 результативных передач. Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции. На его счету 24 гола.
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