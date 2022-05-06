РФС проводит внутреннюю проверку работы судьи Матюнина в сезоне-2021/2022

Российский футбольный союз (РФС) проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина.

«В связи с общим уровнем судейства матча 26-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Крылья Советов» и допущенными в ключевых моментах встречи ошибками, Российский футбольный союз проводит внутреннюю проверку в отношении арбитра Алексея Матюнина и его работы в сезоне-2021/2022. На время проверки судья не будет получать назначения на матчи», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, Матюнин написал письмо с жалобой на президента РПЛ Ашота Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием». При этом Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что Матюнин допустил две серьёзные ошибки в матче.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация, согласно которой арбитр Матюнин не прошёл проверку на полиграфе.