Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» назвали суперфиналом предстоящий матч с «Зенитом»

В «Химках» назвали суперфиналом предстоящий матч с «Зенитом»
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своих эмоциях перед заключительными матчами подмосковной команды в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, у нас все оставшиеся три игры как суперфинал. К сожалению, дома не удалось обыграть «Уфу». Чтобы себя обезопасить, нам нужно один из трёх матчей выигрывать. Надо набрать шесть очков — дальше всё будет зависеть от соперников.

Впереди тяжёлый выезд в «Ростов», ехать на поезде. Это достаточно большое испытание. Потом возвращаться тоже на поезде перед «Спартаком». Ничего страшного, все находятся в одинаковых условиях. Мы уверены, что у нас всё будет отлично, и мы выполним задачу», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022