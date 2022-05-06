В «Химках» назвали суперфиналом предстоящий матч с «Зенитом»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своих эмоциях перед заключительными матчами подмосковной команды в Российской Премьер-Лиге.
«Думаю, у нас все оставшиеся три игры как суперфинал. К сожалению, дома не удалось обыграть «Уфу». Чтобы себя обезопасить, нам нужно один из трёх матчей выигрывать. Надо набрать шесть очков — дальше всё будет зависеть от соперников.
Впереди тяжёлый выезд в «Ростов», ехать на поезде. Это достаточно большое испытание. Потом возвращаться тоже на поезде перед «Спартаком». Ничего страшного, все находятся в одинаковых условиях. Мы уверены, что у нас всё будет отлично, и мы выполним задачу», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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