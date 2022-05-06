Терюшков: решение по чемпионскому коридору для «Зенита» — за главным тренером и командой

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил идею выстроения чемпионского коридора для «Зенита» в очном матче с санкт-петербургской командой.

«Решение по поводу чемпионского коридора остаётся за главным тренером и командой. Они должны в раздевалке собраться и определиться. Мы не хотим кого-то заставлять этот коридор делать, поэтому решение будет за командой. Я понимаю, что такая традиция существует в Европе, она там зародилась, но у нас такого ещё не было», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.



В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».